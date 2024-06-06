法拉利 12Cilindri 跑车上市：6.5 升 V12 发动机 / 零百 2.9 秒，598.8 万元起

IT之家 6 月 6 日消息，法拉利全新超跑车型 12Cilindri 今日正式上市，该车推出 Coupe、Spider（分别对应硬顶、敞篷）两种不同车型，前者指导价 598.8 万元，预计 2025 年下半年交付；后者指导价 658.68 万元，预计 2026 年初交车。虽然交付周期略长，但并不影响各位IT之家小伙伴将其设定为自己手机或电脑的壁纸。

这是该公司是迄今为止量产的最强大纯燃油赛车。法拉利首席营销和商务官 Enrico Galliera 曾表示，12Cilindri“开启了法拉利历史的新篇章”。

12Cilindri 继承了 812 Superfast 的衣钵，增强了动力，采用了大胆的新造型语言，并引入了一系列重要的新技术。其研发灵感来自上世纪 50-60 年代的法拉利 GT 车型，由法拉利设计中心主导设计。该车长宽高分别为 4733/2176/1292 毫米，轴距为 2700 毫米。

新车搭载由 10.25 英寸中央电容触摸屏、15.6 英寸液晶仪表、8.8 英寸副驾驶显示屏构成的全新人机交互界面，标配苹果 CarPlay 和谷歌 Android Auto。

在 Maranello 公司投入巨资研发发动机后，在符合 Euro 6e 排放标准的前提下，继续使用法拉利的 6.5 升自然吸气 V12 发动机。新车最大输出功率约 610 千瓦，最大扭矩 678 牛・米，传动系统匹配 8 速双离合变速箱。官方数据显示，发动机最大转速可达 9500 转 / 分，0-100 公里 / 小时加速时间为 2.9 秒，0-200 公里 / 小时加速时间小于 7.9 秒，最高车速大于 340 公里 / 小时。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。