Instagram 正测试强迫用户观看广告，无法跳过或划走

IT之家 6 月 6 日消息，Instagram 正在测试让用户无法跳过广告的新功能，强迫用户必须在看完广告后才能继续浏览平台上的内容。

这一功能最初是由 Instagram 用户 Dan Levy 发现的，他在 X 上发布了测试的屏幕截图，会显示一个“Ad break”提示。当广告出现时，用户无法将其划走。

如果点击广告倒计时旁边的 Ad break 图标，将看到一条消息，上面写着：“您正在广告时段。‘Ad break’是在 Instagram 上查看广告的一种新方式。有时您可能需要看完广告才能继续浏览”。

Meta 公司官方也确认了这一新功能正在测试，一位公司发言人向外媒 TechCrunch 表示“我们一直在测试可以为广告商带来更多价值的模式，如果此测试导致任何正式的产品更改，我们将提供更新”。IT之家先前还就 Meta 在欧盟上线无广告的 Facebook 和 Instagram 进行过相关报道，目前尚不清楚新测试功能是否包括欧盟地区。

这一做法是否会吸引更多的广告商不得而知，但确实引起了用户的不满。虽然目前各类 App 中都充斥着诸如开屏广告、滑动广告等各种形式的广告，但大多数情况下用户都是可以划走或是跳过的，强迫用户必须查看广告毕竟还是少数。

TikTok 在今年 1 月份发布的一份调查研究显示，强迫观众观看广告实际上可能会导致参与度降低，超过 70% 的参与者表示，如果可以选择跳过广告，他们更有可能会参与广告体验。

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