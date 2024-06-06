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Instagram 正测试强迫用户观看广告，无法跳过或划走

2024/6/6 12:33:16 来源：IT之家 作者：满河（实习） 责编：汪淼
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IT之家 6 月 6 日消息，Instagram 正在测试让用户无法跳过广告的新功能，强迫用户必须在看完广告后才能继续浏览平台上的内容。

这一功能最初是由 Instagram 用户 Dan Levy 发现的，他在 X 上发布了测试的屏幕截图，会显示一个“Ad break”提示。当广告出现时，用户无法将其划走。

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如果点击广告倒计时旁边的 Ad break 图标，将看到一条消息，上面写着：“您正在广告时段。‘Ad break’是在 Instagram 上查看广告的一种新方式。有时您可能需要看完广告才能继续浏览”。

Meta 公司官方也确认了这一新功能正在测试，一位公司发言人向外媒 TechCrunch 表示“我们一直在测试可以为广告商带来更多价值的模式如果此测试导致任何正式的产品更改，我们将提供更新”。IT之家先前还就 Meta 在欧盟上线无广告的 Facebook 和 Instagram 进行过相关报道，目前尚不清楚新测试功能是否包括欧盟地区。

这一做法是否会吸引更多的广告商不得而知，但确实引起了用户的不满。虽然目前各类 App 中都充斥着诸如开屏广告、滑动广告等各种形式的广告，但大多数情况下用户都是可以划走或是跳过的，强迫用户必须查看广告毕竟还是少数。

TikTok 在今年 1 月份发布的一份调查研究显示，强迫观众观看广告实际上可能会导致参与度降低，超过 70% 的参与者表示，如果可以选择跳过广告，他们更有可能会参与广告体验。

可跳过的视频驱动影响。

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关键词：instagram广告

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