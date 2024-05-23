编写脚本、生成和优化视频广告，TikTok 推出 Symphony AI 套件

IT之家 5 月 23 日消息，TikTok 宣布推出“TikTok Symphony（交响乐）”AI 套件供品牌方使用，该套件将帮助营销人员编写脚本和制作视频。
IT之家从 TikTok 官方获悉，61% 的用户在 TikTok 上直接购物或在看到广告后购买，59% 的用户使用 TikTok 决定下载哪个游戏，52% 的用户甚至因为看到的 TikTok 内容而研究汽车。
“TikTok Symphony”套件包含一个名为“Symphony Creative Studio（创意工作室）”的 AI 视频生成器。TikTok 称，该工具只需广告商提供少量信息即可生成适合 TikTok 的视频。这款视频生成器还可根据 TikTok 广告管理器资产（TikTok Ads Manager assets）或产品信息，为品牌方提供现成的视频。
“Symphony Assistant”是一款 AI 助手，帮助广告商生成和优化脚本，并提供建议来提高他们的广告质量。品牌方可以让 AI 助手为他们的新产品发布写几句引人注目的文案，还可以让 AI 助手展示目前在 TikTok 上流行的内容，或者为特定行业推广新产品生成一些创意。
“Symphony Ads Manager Integration（广告管理集成）”可以自动修复和优化现有的视频，该工具可以用于美化广告商已经创建的视频，使其更加醒目。
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