编写脚本、生成和优化视频广告，TikTok 推出 Symphony AI 套件

IT之家 5 月 23 日消息，TikTok 宣布推出“TikTok Symphony（交响乐）”AI 套件供品牌方使用，该套件将帮助营销人员编写脚本和制作视频。

IT之家从 TikTok 官方获悉，61% 的用户在 TikTok 上直接购物或在看到广告后购买，59% 的用户使用 TikTok 决定下载哪个游戏，52% 的用户甚至因为看到的 TikTok 内容而研究汽车。

“TikTok Symphony”套件包含一个名为“Symphony Creative Studio（创意工作室）”的 AI 视频生成器。TikTok 称，该工具只需广告商提供少量信息即可生成适合 TikTok 的视频。这款视频生成器还可根据 TikTok 广告管理器资产（TikTok Ads Manager assets）或产品信息，为品牌方提供现成的视频。

▲ Symphony Creative Studio

“Symphony Assistant”是一款 AI 助手，帮助广告商生成和优化脚本，并提供建议来提高他们的广告质量。品牌方可以让 AI 助手为他们的新产品发布写几句引人注目的文案，还可以让 AI 助手展示目前在 TikTok 上流行的内容，或者为特定行业推广新产品生成一些创意。

“Symphony Ads Manager Integration（广告管理集成）”可以自动修复和优化现有的视频，该工具可以用于美化广告商已经创建的视频，使其更加醒目。

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