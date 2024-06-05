三星 Galaxy Watch FE 智能手表渲染图曝光：1.2 英寸屏幕、30 小时续航、Exynos W920 芯片

IT之家 6 月 5 日消息，消息源 @Sudhanshu1414 昨日在 X 平台发布推文，分享了三星 Galaxy Watch FE 智能手表的渲染图和规格信息。

IT之家基于推文内容，汇总三星 Galaxy Watch FE 智能手表的规格如下：

1.2 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 396*396

搭载 Exynos W920 双核 1.18GHz 处理器

1.5GB 内存

16GB 存储

搭载基于 Wear OS 的三星 One UI Watch 5.0 系统

247mAh 容量电池

30 小时续航

磁性无线充电

铝金属机身，5 ATM, IP68 / MIL-STD-810H，50 米防水

兼容安卓 11 及更高系统

支持 WiFi 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz、Bluetooth 5.0、NFC、GPS

麦克风、扬声器、振动器

传感器：传感器加速计、气压计、生物电阻抗分析、心电传感器、陀螺仪、地磁传感器、亮度、心率（光学）

IT之家此前报道，该手表将基于现款 Galaxy Watch 4 打造，定位入门级，提供蜂窝移动数据版本。

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