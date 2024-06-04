京东自营 618：索尼 WH-1000XM5 降噪耳机 1888 元百亿补贴

索尼 WH-1000XM5 降噪耳机于 2022 年 5 月份发售，官方定价 2999 元。

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索尼 WH-1000XM5 搭载集成处理器 V1、HD 降噪处理器 QN1、双芯驱动和 8 颗麦克风，实现降噪新高度和高解析度音质，提供 A1 降噪以及 20 级环境声模式。

索尼为 WH-1000XM5 新开发了 30mm 振膜以及电路优化，它采用高刚性、低重量的碳纤维材料，呈现低频动感有力的同时，高频可高达 40kHz。

WH-1000XM5 还支持 LDAC 以及 DSEE Extreme 以提升音质，并采用了全新设计，集合耳罩、头梁等处采用的柔软减压型皮革，实现更好的佩戴体验。

续航方面，官方宣称 PD 快充 3 分钟，便可使用约 3 个小时。充满电后，开启降噪总时长达到约 30 个小时 ，关闭降噪续航更可长达约 40 小时 。

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