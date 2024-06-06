千兆网口 + 自研芯片：中兴 AX3000 巡天版路由器 128 元京东新低

中兴 AX3000 巡天版路由器发售于 2022 年 5 月，搭载自研芯片 + 千兆网口，支持 160MHz 频宽 + 满血 WiFi6，日常售价 289 元。

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中兴 AX 3000 巡天版路由器搭载中兴第三代自研双核主芯片，性能提升 25%，功耗低至 4.8W，可 40000 小时稳定运行。

该路由器支持 160MHz 频宽，3000Mbps 速率，采用 4+1 五天线设计，可以覆盖到 100-120 平的中大户型。

此外，中兴 AX 3000 巡天版路由器配备千兆网口，支持 EasyMesh 一键组网 30 秒搞定，并支持网易 UU 加速器。

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