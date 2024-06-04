华硕展示 ROG Rapture GT-BE19000 WiFi 7 旗舰路由器，支持 4G / 5G 移动网络共享

IT之家 6 月 4 日消息，华硕 ROG 玩家国度在今日举行的 2024 年台北国际电脑展上发布了一系列电竞产品，例如掌机、笔记本以及 DIY 电脑周边产品。

▲ GT-BE19000

在这次展会上，ROG 还带来了一款全新的超级旗舰路由器 ——ROG Rapture GT-BE19000 WiFi 7 电竞路由器，定价及详细规格均未公布，只确认于第三季度上市。

▲ 三款路由器展品

ROG Rapture GT-BE19000 路由器搭载了四核 2.6GHz CPU、256 MB 闪存、2GB 内存、8 路外置天线，覆盖范围可扩大 25%。IT之家汇总 WIFI 7 三频规格如下：

2.4GHz BE：4x4（Tx / Rx）4096 QAM 20/40MHz，最高 1376Mbps

5GHz BE：4x4 (Tx / Rx) 4096 QAM 20/40/80/160MHz，最高 5764Mbp

6GHz BE：4x4 (Tx / Rx) 4096 QAM 20/40/80/160/320MHz，最高 11529Mbp

这款路由器还可以提供丰富扩展，包括双 10 Gbps 和四个 2.5 Gbps 口以及 USB WAN 接口，可实现 4G LTE 与 5G 移动网络共享；还提供了两个游戏和电视专用网口。

此外，它还拥有华硕独家的 AiMesh 技术，从而实现 AI 智能化，强化 WiFi 7 多重连接功能，兼具超低延迟与高效传输性能，亦可直接通过手机完成 WAN 配置，搭配 AI WAN 检测将自动确认 WAN 输入并进行智能配置。

它还支持革命性的 Guest Network Pro 功能，号称可以结合所有游戏功能于单一 SSID，为所有联网设备提供三段式游戏加速。

ROG Rapture GT-BE19000 还内置 Trend Micro 的 AiProtection Pro 商用级杀毒软件，具备一键安全扫描、安全浏览，以及全方位的 VPN 功能，可兼容多种协议与点对点的 VPN 连接。

除此之外，华硕还在本次展会上展出了旗下首款 Ai 智能路由 ——RT-BE88U，以及未来确定发售的 BD4——WiFi7 版本的灵耀魔方。

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