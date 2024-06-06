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50mm 钕制单元：飞利浦 X2HR 开放式头戴耳机京东 623 元清仓

2024/6/6 16:48:33 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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飞利浦 Fidelio X2HR 开放式头戴耳机 发售于 2017 年，官方定价 2999 元，近期日常价 899 元。

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据介绍，飞利浦 Fidelio X2HR 作为经典耳机 Fidelio X2 的后继版本，HR 的意思是 Hi・Res 高解析度音乐。Fidelio X2HR 在外观上保持原有设计，且依然保有厚实的用料与精良的做工。

内置 50mm 动圈单元，整体采用 15° 倾角设计，内部也拥有高功率钕磁铁与多层驱动单元振膜。动圈单元和面积和相机感光元件尺寸类似，面积大的当然有着绝对优势，大单元的耳机当然能够获得更好的三频表现与动态。其音质效果，获得了日本音频协会制定的高解析品质音频标准 Hi-Res Audio 的认证。

官方参数

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关键词：飞利浦开放式耳机

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