因阻扰第三方支付系统，苹果再被土耳其展开反垄断调查

IT之家 6 月 6 日消息，土耳其竞争管理局宣布将对苹果展开调查，理由是“不允许在 App Store 中使用第三方支付系统，并对移动应用程序开发商采用反转向条款”。

IT之家注：反转向（anti-steering）条款又称禁止转介条款，等，在数字市场内一般发生在上下游交易主体之间，指上游主体禁止下游商家引导消费者接受除自己之外的其他服务或产品。以 iOS 为例，苹果 App Store 条款中就明确禁止开发者在 App 中向用户告知可能存在的、更省钱的替代方案。

据称，该局对苹果公司与应用程序开发商的合同和 “应用程序审查指令 ”进行了审查，发现苹果涉嫌对 App Store 中应用程序开发商的支付系统施加限制。

土耳其竞争管理局表示，由于这一禁令，消费者不知道存在其他支付渠道。也不知道应用内的价格与应用外的价格存在差异，从而限制了他们的选择权。

另一方面，土耳其竞争管理局还需要对“苹果是否强行剥夺了应用开发者的自由从而捆绑苹果自家支付系统，以及是否阻止其他支付系统进入苹果生态系统”进行审查。

土耳其竞争管理局已决定对苹果展开调查，以确定 App Store 是否违反了第 4054 号《竞争保护法》第六条规定（不允许使用替代支付系统，并适用反垄断法）并对应用开发人员使用反转向条款。

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