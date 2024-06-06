自研才是王道：Siri 联合创始人称苹果与 OpenAI 合作只是权宜之计

IT之家 6 月 6 日消息，据报道，苹果公司正与 OpenAI 合作，将生成式人工智能功能引入 Siri。然而，Siri 的联合创始人 Dag Kittlaus 预测，这可能仅仅是权宜之计，苹果正在研发并改进自家的聊天机器人技术。

IT之家注意到，彭博社本月初报道了苹果与 OpenAI 的合作。该报道称，苹果正在与 OpenAI 达成协议，将在今年将其部分技术引入 iPhone。通过此项协议，苹果将能够在 iOS 18 的人工智能功能中提供由 ChatGPT 支持的“流行聊天机器人”。

据信，苹果签署这项协议是为了在 iOS 18 更新中快速提升 Siri 的智能水平。苹果尚未正式确认该合作伙伴关系，预计也不会在下一周的 WWDC24 主题演讲中高调宣布，OpenAI 的 CEO 萨姆・阿尔特曼 (Sam Altman) 应该也不会出现在发布会上。

据 9to5mac 报道，苹果公司一直在研发自己的生成式人工智能聊天机器人，代号为“Apple GPT”。有消息称，苹果公司内部已经使用这项技术一年以上了。

随后，一篇苹果研究论文表明，该公司旨在让其聊天机器人能够在设备上运行，以进行本地处理来最大限度地保护隐私。相比之下，ChatGPT 的所有处理都在 OpenAI 的服务器上进行。

彭博社的一篇新文章包含了 Kittlaus 的评论，这篇文章主要是对其之前报道的回顾。

“（苹果公司）正在为其语音助手 Siri 注入人工智能，该公司自有的聊天机器人技术还不够成熟。” Kittlaus 说道，他是一位科技界资深人士，在 Siri 被苹果收购之前，他联合创立并运营了 Siri 业务，“但你可以打赌，他们将努力在此领域建立自己的优势。”

9to5mac 表示，苹果喜欢掌控整个生态系统，包括硬件、软件和服务，这种紧密集成是其生态系统的关键。从长远来看，苹果肯定会想要使用自己的人工智能聊天机器人技术。

但是，苹果公司要赶上 ChatGPT 的能力还需要时间，而且已经无法再等了，临时协议可以解决这个问题，同时还能带来另一个好处：减少当前生成式人工智能技术的一些缺陷对该公司的影响。ChatGPT 及其竞争对手仍然容易出现“人工智能幻觉”，即系统自信地给出完全错误的答案。据报道，苹果公司将把其人工智能功能标记为测试版，并会加上类似于“此回复由 ChatGPT 生成”的免责声明。彭博社的最新报道还称，想要使用 iOS 18 中生成式人工智能功能的用户需要明确选择加入。

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