全球最多 34 个感知硬件，广汽埃安昊铂 GT 全球款上市 20.39 万元起

IT之家 6 月 6 日消息，广汽埃安昊铂 GT 全球款车型今晚上市，定位中大型智能运动轿车，支持 710km 超长续航 + 800V 高压快充，售价 20.39 万元起。

昊铂 GT 全球款具有封闭式前脸和修长的前大灯组，车辆侧面呈现溜背式轿跑风格，车身腰线延伸至狭长的灯组尾部，整车呈现轿跑汽车的运动感视觉效果。昊铂 GT 基于广汽全新的 AEP 3.0 平台“星灵架构”打造。

IT之家获悉，昊铂 GT 全球款新增量子红以及布达佩斯粉，并且采用劳斯莱斯同款的自修复车漆，车辆对细小划痕可自我修复。新车的尺寸为 4886*1917*1449mm，轴距为 2920mm。

座舱方面，该车配备 8.8 英寸高清全液晶智能仪表、14.6 英寸 2.5K 高清触控中控屏、高通骁龙 8155P 芯片、前排双音区交互语音系统、智能氛围灯、前后排 60W Type-C 超充 / 50W 手机无线超充等等。

昊铂 GT 全球款拥有全球最多的感知硬件，满配 34 个智能传感器，包括 3 颗激光雷达，6 个毫米波雷达，13 个摄像头，具备高速 + 城市 NDA 智驾的落地应用，目标就是做到“无图全球通”。

昊铂 GT 全球款全系 710KM 超长续航，全系真 800V 高压超充，号称“15 分钟补能 450 公里”。昊铂 GT 全球款在电量低于 50KM 的紧急情况下，充电 5 分钟，补能 191 公里。此外，昊铂目前拥有超 1200 座自建超级充换电站，自建直流超充桩数量更是达到了 7084 根，直流超充桩数量中国汽车品牌第一。

此外，昊铂 GT 全球款电机峰值功率 250kW，搭载 AICS 智能底盘系统，采用前双叉臂、后五连杆的悬架结构。

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