绿联 NAS 私有云新系统首发未达预期，官方补偿 DXP 系列用户 100 元购物卡 + 100 元优惠券

IT之家 6 月 6 日消息，据IT之家网友反馈，针对“NAS 私有云新系统首发未达预期”的问题，绿联官方补偿 6 月 3 日前下单购买 DXP 系列新品的用户 100 元购物卡 + 100 元优惠券。

其中，京东平台为 100E 卡和满 100 减 100 元绿联自营优惠券；天猫平台则是 100 元天猫超市购物卡和满 101 元减 100 元的绿联数码旗舰店优惠券。

IT之家注意到，绿联科技 5 月 23 日举行了“新一代存储方式・未来已来”发布会，发布了绿联 NAS 私有云 DXP 系列包括双盘位到八盘位的九款新品。

DXP 全系搭载 8GB DDR5 内存，提供两个 M.2 固态硬盘插槽，其中 DXP480T Plus 提供四个 M.2 固态硬盘插槽。全系列产品提供支持 4K 60Hz 显示输出的 HDMI 接口，DXP6800 Pro 及以上型号支持添加一根内存后即可实现 8K 视频输出。

本次发布会，绿联还带来了全新自研 NAS 系统 UGOS Pro，对“存储管理”和“文件管理”这两大底层功能进行更新。

6 月 3 日，绿联私有云通过官方公众号发表致歉信，称新系统首发没有达到预期，让用户失望了，存在部分 bug 需要时间来修复。具体问题包括：部分产品 CPU 温度显示异常与负载过高、部分用户账号注册异常、部分用户反馈联网超时、苹果手机相册备份失败等等。

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