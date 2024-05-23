绿联 NAS 私有云 DXP 系列上市：全新 UGOS Pro 系统、覆盖双盘位至八盘位

IT之家 5 月 23 日消息，绿联科技今晚举行了“新一代存储方式・未来已来”发布会，发布了绿联 NAS 私有云 DXP 系列包括双盘位到八盘位的九款新品，以及全新自研 NAS 系统 UGOS Pro。

绿联认为现代人面临着“存时不够存，存得乱；用时不好找，找得烦”的存储难题，即不仅需要更大容量的存储空间，还需要更好地去传输、管理、分享数据。

此次发布的 DXP 系列九款产品，定位于个人用户、家庭、工作室、中小型企业等群体，共有双盘位、四盘位、六盘位、八盘位、以及全闪 NAS 这五种类型可选。

DXP 系列 NAS 私有云产品全系搭载 8GB DDR5 内存，提供两个 M.2 固态硬盘插槽，其中 DXP480T Plus 提供四个 M.2 固态硬盘插槽。

DXP 全系列产品提供支持 4K 60Hz 显示输出的 HDMI 接口，DXP6800 Pro 及以上型号支持添加一根内存后即可实现 8K 视频输出。

▲ DXP4800 Plus 真机实拍

▲ DXP8800 Plus 真机实拍

值得注意的是，六盘位与八盘位型号还提供 PCIe x4 扩展插槽。

▲ DXP2800、DXP480T Plus 真机实拍

绿联官方表示 “数据安全是绿联 NAS 私有云的底线”，此次发布的 UGOS Pro 系统具备“防火墙”、“IP 封锁”等功能，可以阻止特定 IP 的访问以及限制未经授权账号的登录与访问；“安全管家”功能则可以实时防护、定时查杀数据。

据介绍，该系统已经通过了多重安全认证及测试，包括网络安全等级保护二级测试、欧盟 EN 303645 认证以及 360 软件安全漏洞的测试，已申请美国 TRUSTe 认证。

新发布的 NAS 系统“UGOS Pro”对“存储管理”和“文件管理”这两大底层功能进行更新。

在存储逻辑上加入了“存储池”的概念：使用者可以根据自己的需求将不同的硬盘组合形成存储池，并根据个人习惯以及要存储的数据特性，选择对应的 RAID 模式：支持 Basic、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、JBOD 共 7 种模式。

IT之家注：双盘位产品 DXP2800 仅提供 RAID 0 / RAID 1 / JBOD / Basic 四种存储模式。

“文件管理”功能上，UGOS Pro 系统采用了“个人文件夹”和“共享文件夹”两大文件类型，提供丰富的权限设置：

“个人文件夹”里的内容，其他普通用户无法访问

“共享文件夹”中的数据，可以通过权限设置来实现多用户或者用户组的访问控制

在未来，包括“读取属性”“创建文件”“删除文件”在内的 13 种权限设置将陆续上线。

绿联 NAS 私有云团队认为 AI 应该成为辅助者而不是决策者，将决定权交给用户。

“人物相册”功能就在 AI 辅助的基础上，支持识别不同人物的正侧脸和模糊五官；面对 AI 无法识别到的背影等人物照片，绿联加入了“一键添加到人物相册”的功能。

此外，绿联 AI 相册也支持在图库中一键模糊展示敏感照片，并提供了用户自主选择照片进行模糊展示的功能。

绿联还推出 UGAI 本地化自学习模型，该 AI 模型可以认识用户指定的事物，只要将这些物品的相片上传到模型中，就可以让 AI 学习并建立起对应的专属相册。

据介绍，绿联 UGAI 模型是完全在不联网的情况下进行训练的，不会将用户的相片上传到云端；绿联还提供了一键关闭所有 AI 功能的选项，让用户拥有是否使用 AI 功能的决定权。

2023 年绿联科技就与英特尔达成了深度合作，成为了中国首家与英特尔达成 AI NAS 技术方案联合拓展项目的 NAS 私有云存储品牌，绿联 UGOS Pro 系统在“相册”上的 AI 功能应用了英特尔酷睿处理器与 OpenVINO 平台的技术。

除了上述介绍的功能外，UGOS Pro 还有可以智能匹配影视信息，设置不同账号查看内容范围的“影视中心”以及 Docker、虚拟机、音乐等更多丰富功能。

绿联将在不久后开放应用中心接口，支持接入第三方 App，并与其他国内开发者合作上线更多应用。

绿联 NAS 私有云 DXP 系列新品今晚 8 点于各大电商平台开启 100 元定金预售：

绿联还为首发预定用户准备了价值 149 元的高级防雷排插，绿联 NAS 老用户在 6 月 20 日前回购还将享受价值 599 元的专属大礼包。

在发布会的尾声，绿联预告将在今年晚些时候推出 12 盘机架式服务器，搭载英特尔至强处理器与 UGOS Pro 系统。

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