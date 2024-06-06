CIRP：相比 Spotify，苹果用户更青睐 Apple Music

IT之家 6 月 6 日消息，市场分析公司 CIRP 发布了一项最新研究报告，揭示了苹果用户中订阅 Apple Music、Spotify、Amazon Music 和 Pandora 的百分比。

如图所示，CIRP 报告显示美国约有 40% 的苹果 iPhone、iPad 和 Mac 用户相比其他音乐流媒体更喜欢 Apple Music。

如果考虑所有机型的用户，Spotify 则一直是最受欢迎的音乐流媒体服务，2023 年的一份报告估计，Spotify 在美国拥有 4400 万付费用户，而 Apple Music 则以 3200 万用户紧随其后。

据介绍，CIRP 数据截至 2024 年 3 月，在这 12 个月中 Apple Music 的采用率从 2020 年的 34% 逐年上升到了 40%，而其他音频流媒体服务的采用率则分别为：

Spotify：29%（2024 年），高于 24%（2020 年）

Amazon Music：10%（2024 年），低于 16%（2020 年）

Pandora：8%（2024 年），低于 12%（2020 年）

Apple Music 于 2015 年推出，是 iTunes Music 的继任者，最初订阅价格为每月 9.99 美元（IT之家备注：当前约 72 元人民币） ，目前个人版已经涨价至 10.99 美元（当前约 80 元人民币） 。

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