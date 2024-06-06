曝苹果 iPhone 16 / Pro 系列 OLED 屏再次由三星、LG 显示包揽，今年订单量达 1.3 亿块

IT之家 6 月 6 日消息，Naver 援引业界人士的消息称，三星显示（Samsung Display）及 LG 显示（LG Display）已获准为苹果 iPhone 16 系列机型量产 OLED 面板，可以说是意料之内。

据介绍，三星显示将为 iPhone 16 系列全系四款机型供应 OLED 面板，而 LG 显示将为 Pro 系列两款机型供应 OLED 面板。

业界人士透露，三星显示今年订单量达约 9000 万块，LG 显示也有近 4300 万块，预计三星显示将于 6 月份开始量产，首批生产的是 iPhone 16 普通版和 Pro Max 版的 OLED 面板，而 LG 显示将率先为 iPhone 16 Pro 生产 OLED 面板。

业界人士指出，随着三星显示和 LG 显示再次成功赢下 iPhone 订单，它两家公司有望继续在 iPhone 市场和中小型 OLED 市场保持领先地位。此外，由于 Pro 系列两款机型配备了高附加值的 LTPO 低温多晶氧化物材料，预计将在性能和利润率方面受益。

Naver 表示，这也是自 LG 显示成为 iPhone OLED 面板供应商以来首次能够毫不拖延地完成正常生产计划（去年在量产 iPhone 15 系列 OLED 面板时出现延误，从而让三星承担了额外的部分，而且该公司在 iPhone 14 系列上也遇到了类似的生产问题）。

对于大家心心念念的京东方，一位业内人士表示京东方确实有为 iPhone 15 系列供应 OLED 面板，但这批面板“是翻新用的，而不是量产用的”。他还提到，“苹果选择京东方作为另一款机型（iPhone SE4）的 OLED 供应商，似乎也考虑到了不给其 iPhone 16 供货的可能性。”

有分析师认为，这是三星显示在美国对京东方提起的诉讼在产生影响（IT之家注：三星显示向美国国际贸易委员会和法院提起诉讼，称京东方侵犯了其“OLED 钻石排列”方面的专利和商业机密），而苹果则担心如果京东方败诉则会对供应链产生影响，因为暂未批准京东方为 iPhone 16 系列供应 OLED 面板。除此之外，也有一些分析师认为京东方在薄膜晶体管（TFT）技术方面举步维艰，这也是苹果对其存在顾虑的一个原因。

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