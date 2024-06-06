Epic 喜加一：2K 游戏《漫威暗夜之子》免费领

IT之家 6 月 6 日消息，继《龙腾世纪：审判》《模拟农场 22》和《骑士精神 2》之后，Epic 超级特卖活动的最后一款神秘喜加一游戏现已开放领取，它就是 ——《漫威暗夜之子》。

Epic 官网显示，下周的免费游戏是《Redout 2》、《遗忘国度之闲置冠军 (Idle Champions of the Forgotten Realms)》。

IT之家附《漫威暗夜之子》游戏简介：

《漫威暗夜之子》的背景设定是漫威宇宙的黑暗面。你将成为暗夜之子的一员，携手其他英雄正面对抗来自冥界的恶魔大军，坚守地球的最后一道防线。和钢铁侠、金刚狼、恶灵骑士、刀锋等标志性英雄携手组队，和恶魔力量战斗，来阻止恶魔之母莉莉丝召唤出她的邪恶之主冥神并摧毁世界。

形势危在旦夕，复仇者联盟只能以毒攻毒，携手暗夜之子 —— 妮可・米诺鲁、刀锋、秘客和恶灵骑士这群拥有超自然之力的年轻英雄，阻止莉莉丝完成她的邪恶预言。他们一同召唤出了远古战士猎人，这是莉莉丝的弃子，也是唯一一位曾击败过她的英雄。盟友纷纷陨落，世界也命悬一线，你只能奋而起身对抗黑暗！

你专属的漫威冒险之旅。

你将扮演漫威宇宙中首位可完全自定义的原创英雄猎人。率领复仇者联盟、X 战警、离家童盟等系列的英雄打造传奇阵容，完全自定义你的团队，精心挑选技能来打造独特玩法，并解锁让漫威迷爱不释手的标志性服装。

探索漫威宇宙的黑暗面。

与莉莉丝的恶魔军团正面交锋，体验充满超自然与神秘元素的独特剧情，见证熟悉的英雄在焕然一新的世界中各显神通。

跻身传奇之列。

在战场外和英雄培养感情并加深羁绊之后，便能以全新的视角了解他们，并解锁更多能力。深入探索神秘的秘密基地 —— 修道院。在这里除了和队友们相处，还可以四处探索，揭开其中隐藏的奥秘。

像超级英雄一样战斗和思考。

与英雄伙伴组队，仔细分析战场情况，再富有策略性地对黑暗势力发起摧枯拉朽的标志性攻击。

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