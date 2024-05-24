消息称 Epic 下周将送出第一人称砍杀游戏《骑士精神 2》，支持中文

IT之家 5 月 24 日消息，爆料人 Billbil-kun 今日在 Dealabsf 发布了对 Epic 下周“喜加一”游戏的预测。他表示，Epic 将于 5 月 30 日-6 月 6 日期间免费提供多人第一人称砍杀游戏《骑士精神 2》（CHIVALRY 2）。

若内容属实，这将是这款游戏在发布之后的首次免费提供。该作于 2021 年 6 月 8 日在游戏机和 PC 上发布，并在 Epic Games Store 上独占一年，由 Torn Banner Studios 开发，Tripwire Interactive 发行。

IT之家附游戏简介及配置需求如下：

《Chivalry 2》是一款灵感源于中世纪战争史诗电影的多人第一人称砍杀游戏。玩家将在中世纪的标志性时刻奋勇厮杀：刀剑相交，箭如雨下，见证声势浩大的城堡围攻以及更多内容。 主宰由 64 位玩家组成的庞大战场。“团队目标”地图回归，投石机撕裂大地，部队围攻城堡，烧杀劫掠，涂炭村庄。

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