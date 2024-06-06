挑战英伟达 AMD，背靠高通和富士康的初创公司耐能发布笔记本 NPU 新品

IT之家 6 月 6 日消息，人工智能芯片初创公司耐能（Kneron）周三在 2024 台北国际电脑展推出了其下一代 AI 产品 —— KNEO 330 服务器和搭载第三代 NPU 芯片 KL830 的 PC 设备。

据悉该公司由 CEO 刘峻诚和张懋中创立于 2015 年，是一家提供边缘运算人工智能（edge AI）技术的公司，其投资者主要包括李嘉诚旗下的维港投资、高通、鸿海集团、阿里巴巴创业者基金、中华开发资本等知名集团。

耐能 CEO 刘峻诚在发布会上表示，目前使用生成式 AI 功能和应用的公司，云业务依赖于微软和亚马逊等巨头，并从英伟达或是 AMD 等公司购买大量芯片。企业出于数据隐私和安全的考虑，可能不愿意将自身数据交给外部公司，并通过其 AI 工具进行模型训练，因此可借助耐能的技术来建设企业内部的服务器，用来构建企业专属的 AI 应用程序。他希望耐能从企业的 AI 业务中获利，并成为英伟达和 AMD 等巨头的替代方案。

此次发布会上共发布了两款产品 —— KNEO 330 服务器、搭载第三代 NPU 芯片 KL830 的 PC 设备，官方还计划在 2025 年推出自研第四代 NPU 芯片 KL1140。

KNEO 330 服务器有 48TOPS 的 AI 计算能力，最多可支持 8 个并发连接，支持 LLM 和 Stable Diffusion。在较低的硬件条件下，其 RAG 精度与云端解决方案相当，降低了小型企业 30%~40% 的整体 AI 成本。

搭载第三代 NPU 芯片 KL830 的 PC 设备未透露具体细节，发布会上使用了一台搭载第三代 NPU 芯片 KL830 的惠普设备进行演示。耐能表示，目前正在与几家最大的 PC OEM 厂商密切合作，这些厂商将成为其最新芯片的首批客户（IT之家注：未公布具体名单）。

KL830 芯片是神经处理单元（NPU），与中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）协同工作，来实现运行人工智能（AI）任务，最高可提供 10eTOPS@8bit 的综合计算能力，峰值功耗仅为 2W，支持许多相对低参数的大型语言模型。

耐能表示，KL830 也可通过 USB AI 加速棒使用，使得任何设备，无论是宽带路由器、物联网摄像头还是传统电脑，都可以成为边缘 AI 设备。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。