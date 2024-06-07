浙江大学农学院首次发现全新长寿基因，成果登上 Nature Aging

IT之家 6 月 7 日消息，浙江大学农业与生物技术学院昨日（6 月 6 日）发布新闻稿，联合中国科学院分子植物科学卓越创新中心，发现了全新长寿基因 CG11837，相关成果于 6 月 4 日发表在《自然 — 衰老》上。

该学院科研团队沈星星带领，分析公共数据库中的数据，收集了 472 种昆虫的核基因组和线粒体基因组，并运用共进化算法，构建了线粒体基因组 — 核基因组之间的共进化全局图谱（图 1）。

图 1 构建线粒体基因组 — 核基因组共进化的全局图谱

团队详细分析这一图谱的，发现有 75 个核基因，尽管它们不定位于线粒体，却与线粒体基因展现出显著的共进化模式。

这种共进化模式可以比喻为两辆汽车以相同的速度并行行驶在道路上，彼此的速度变化紧密同步，一方的加速或减速会立即反映在另一方上。

这 75 个核基因表现出不同的功能，包括端粒维持、核糖体生物发生、线粒体功能和 DNA 修复。这些功能都与生命衰老和疾病显著相关。

团队为验证这 75 个与线粒体共进化的核基因的功能，选择了其中四个基因（CG13220, CG11837, Nop60B 和 CG11788），通过与对照组相比，这四个基因的活性降低均导致了线粒体形态的异常变化（图 2）。

图 2 敲降与线粒体高度共进化的核基因显著改变线粒体形态

CG11837 基因不仅影响线粒体形态，我们还发现 CG11837 基因的活力与动物的寿命长短存在显著的正相关性。

研究人员提出了一个关键问题：改变 CG11837 基因的活力是否会影响动物的寿命？

为了探索这一问题，研究人员首先在六种不同的动物中进行了基因敲降实验，包含褐飞虱、果蝇、斯氏按蚊和秀丽隐杆线虫等。

令人惊讶的是，实验结果显示在所有研究的动物中，降低 CG11837 基因的活力均显著缩短了它们的寿命，缩短幅度在 25% 至 59% 之间（图 3）。

图 3 长寿基因 CG1183 在多个物种中的功能验证

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