红移值 14.32，已知最古老天体被发现：追溯到宇宙大爆炸后 2.9 亿年

IT之家 5 月 31 日消息，天文学家借助詹姆斯-韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）近红外摄谱仪（NIRSpec），于 2023 年 10 月至 2024 年 1 月期间，观测到红移值为 14.32 的星系--JADES-GS-z14-0。

根据测量结果，它的年龄大约是宇宙大爆炸后的 2.9 亿年，是有记录以来最古老、最遥远的星系。

IT之家注：红移在物理学和天文学领域，指物体的电磁辐射由于某种原因频率降低的现象。在膨胀的宇宙中，光波会被拉伸，其波长增加，并变得越来越红（红移）。

此前的记录保持者是 JADES-GS-z13-0，发现于 2022 年，红移为 13.2，位于宇宙大爆炸后约 3.3 亿年，距离地球约 130 亿光年。

JADES 团队还发现了两个红移值超过 10 的星系和另一个红移值在 13 左右的星系。

让科学家们对 JADES-GS-z14-0 感到震惊的是它的亮度。从红外图像来看，天文学家认为这个星系的直径约为 1600 光年。它的亮度证实了光线来自年轻的恒星，而不是超大质量黑洞。他们还指出，这样的亮度表明该星系包含 "数亿倍于太阳质量的恒星！"

IT之家附上参考地址

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。