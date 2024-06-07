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尼康被曝下周发布 Z6 III 相机：7 月发售，售价预估 3000 欧元

2024/6/7 9:16:09 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 独立摄影师shutiao 的线索投递！

IT之家 6 月 7 日消息，科技媒体 Nikon Rumors 昨日发布博文，曝料尼康将于下周（6 月 10-12 日期间，周一到周三）正式发布 Z6 III 相机，预估 7 月中旬开始发售，在欧洲市场的售价预估为 3000 欧元（IT之家备注：当前约 23652 元人民币）。

尼康还计划为新推出的 Z6 III 相机推出新版尼康 NX Studio，消息源还表示新款 Z6 III 将只提供机身，或与 24-70mm f / 4、24-120mm f / 4 和第三支未知镜头组成套件。

目前关于尼康 Z6 III 相机的规格曝料存在较大出入，在正式发布之前很难确认真实性，IT之家附上其中一个规格版本：

  • Nikon Z6 Ⅲ 代号 N2214

  • 2450 万像素背照式 CMOS

  • EXPEED 7 处理器

  • 比 Z6 II 更好的人体工程学设计

  • 可变角度 LCD 屏幕

  • 相比 Zf 优化了视频功能

  • 支持像素位移高分辨率图片摄影

  • 更新提高对焦追焦算法

  • 连拍性能高于 Z6 II

  • 具备 HDMI 和 USBC 接口

  • 机身体积比 Z6 / Z7 大，比 Z8 小

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关键词：尼康相机

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