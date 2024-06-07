iPhone“联名”徕卡、还有专属水印，徕卡推出 Leica LUX 手机拍照 App

IT之家 6 月 7 日消息，徕卡在美区 App Store 上架了 Leica LUX 应用，可用 iPhone 拍出徕卡风格的照片，该应用基础功能免费，专业功能每年 69.99 美元（IT之家备注：当前约 507 元人民币）或每月 6.99 美元（当前约 51 元人民币），目前暂未上架国区 App Store。

Leica LUX 应用界面与徕卡相机类似，支持 ProRAW 格式拍摄，徕卡还为 Leica LUX 应用设计了专属水印。

徕卡官方介绍称，源于徕卡色彩科学，Leica LUX 应用提供了一系列色彩调整和类似于徕卡相机的胶片预设。包含徕卡经典、现代、黑白、生动等十一种模式。

Leica LUX 应用再现了几款徕卡的经典镜头，如 Noctilux-M 50mm f / 1.2、Summilux-M 28mm f / 1.4 和 Summilux-M 35mm f / 1.4，徕卡表示该应用程序将定期提供新的镜头模拟更新。

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