苹果 iOS 18 设置应用“做减法”：梳理菜单选项、增强标题显示

IT之家 6 月 11 日消息，苹果 iOS 历年版本更迭，设置选项变得越来越丰富，也开始变得更加“臃肿”，苹果公司在今天发布的 iOS 18 Beta 测试版本中，开始做减法，重组和简单设置体验。

一级菜单新增电池

iOS 18 的主“设置”屏幕顶部仍然是你的账户，其次是飞行模式、Wi-Fi、蓝牙和个人热点等常用功能，但现在 iOS 18 的顶部新增了电池。

iOS 18 中的第二部分设置包括常规、辅助功能、操作按钮、相机、控制中心、显示与亮度、Siri、壁纸等。

苹果重组和清理 iOS 18 “设置”应用，将第三方应用程序的相关设置并入到新添加的“Apps”中，IT之家附上主要内容如下：

设置一级菜单仅 2 页多点

iOS 18 设置应用的一级菜单进一步精简，只有 2 页多点，且进一步调整了顺序。

通用和搜索

启用全新的通用设置页面和搜索页面，很多此前使用频率相对不高的选项移至“通用”页面。

搜索功能在顶部提供建议，在科技媒体 9to5Mac 目前有限的测试中，感觉搜索结果的准确性和相关性都有所提高。

iOS 18 设置中的标题

另一个变化是各种设置菜单（如通用、Wi-Fi、蓝牙、蜂窝网络、个人热点、辅助功能、面部 ID 和密码、Siri、屏幕时间等）中的大标题。

虽然用户界面没有大的变化，但我发现 iOS 18 设置更简洁、更易于浏览，希望能对所有用户更加友好。

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