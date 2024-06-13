官方下场最可怕，苹果 iOS 18 今年又要“逼死”一批第三方应用

IT之家 6 月 13 日消息，科技媒体 TechCrunch 昨日（6 月 12 日）发布博文，表示苹果公司每年都会推出一批“sherlock”应用，就是官方下场做某款应用，和第三方应用同台竞争。

关于“sherlock”

《纽约时报》在 2019 年就披露了苹果的“sherlock”行为，苹果会从规模较小的潜在竞争对手那里挖走员工和技术，整合第三方开发者的创意，让第三方应用“无路可走”。

这个词指的是上世纪 90 年代末，苹果公司为 macOS 8 发布了一款名为“sherlock”的搜索软件产品，帮助用户在其 Mac 电脑上查找文件并进行互联网搜索。

当时，一家名为 Karelia Software 的公司已经推出了一款售价 29 美元的搜索应用，名为 Watson，具有插件等功能，可以更好地进行网络搜索。

苹果于 2002 年发布了 Sherlock 3 应用程序，其功能与 Watson 类似，迅速挤压 Karelia 的应用程序，因此苹果推出的新功能，和现有的第三方应用具备相同功能，业内就将其称为“sherlock”。

当时苹果公司发布了一款名为“sherlock”的软件产品，帮助用户在其 Mac 电脑上查找文件并进行互联网搜索。

2024 年被苹果“sherlock”的应用

Passwords 应用：1Password、LastPass、BitWarden、Proton Pass 等第三方应用

通话录音 / 转录：TapeACall、Truecaller

Notes 中的语音转录：Otter、AudioPen、Voiceenotes

Mac 上的 iPhone 镜像：Bezel

Mac 上的窗口平铺：Magnet、Rectangle

定制 Emoji：Newji

定制地图：Alltrails

IT之家于 2023 年 4 月发布报道，附上 2022 年 WWDC 上苹果“sherlock”的应用程序如下：

Camo：允许用户将 iPhone 作为网络摄像头，苹果随后推出了 continuity 功能。

Klarna、Clearpay 等应用：苹果推出了 Apple Pay Later 服务

Remove.bg：苹果推出了 Visual Lookup 功能

MyTherapy、Pillbox 等应用：苹果 sherlock 了药物记录 / 提醒功能。

Figma’s FigJam 等应用：苹果 sherlock 了 Freefrom 协作应用

Oura、Whoop 等应用：苹果在 watchOS 中添加了睡眠追踪功能

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