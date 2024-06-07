俞敏洪回应直播言论争议：“东方甄选做得乱七八糟”只是谦虚表达，向客户、股东和投资者道歉

IT之家 6 月 7 日消息，自董宇辉成立“与辉同行”后，东方甄选抖音账号关注度被明显分流，累计掉粉超 100 万。早前东方甄选凭借“知识带货”出圈，近日直播间画风一转成为“喊麦式”带货，引发网友热议。

此外，新东方创始人、东方甄选 CEO 俞敏洪本月初也出现在物美创始人张文中的直播间。在张文中提及向俞敏洪学习直播带货经验时，俞敏洪称“东方甄选现在也做得乱七八糟，没有任何向你提建议的本领”。

IT之家注意到，6 月 3 日，“俞敏洪称东方甄选做得乱七八糟”的话题冲上了热搜，当天东方甄选股价高开低走，大跌 9.92%，4 日又跌了 4.24%，5 日下跌 2.78%，近 3 个交易日，市值蒸发了 30 亿港元。6 月 6 日收盘，东方甄选报价 14.96 元 / 股，跌 2.73%，总市值 154.28 亿。

今日凌晨，俞敏洪在其抖音账号发布《至东方甄选客户、股东和投资者的一封信》：“首先，我要在这里和东方甄选的客户、股东和投资者道歉！最近因为我的个人言论，又引发了大家的担心和忧虑。我自己也没有想到，一句和朋友之间谦虚的表达，或者说我不谨慎的表达，会引起这么多的波澜，这么多的好意或者恶意的解读。”

俞敏洪称，新东方的人都知道，这是他的习惯表达，他不只在一种场合说过：新东方被我做得乱七八糟。俞敏洪也认为，几乎没有一个真正的企业家会认为，自己做的企业已经有条不紊，尽善尽美。

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