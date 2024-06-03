上海警方连破 4 起“直播带货”售假案：抓获嫌疑人 60 余名，涉案总金额超亿元

IT之家 6 月 3 日消息，据澎湃新闻今日报道，上海宝山警方经侦总队深入推进“砺剑 2024”系列行动，紧密联动市场监管、知识产权等行政部门，针对侵犯商标权、著作权、商业秘密等知识产权领域犯罪开展全领域、全环节、全链条打防管治，先后破获 4 起利用直播和电商平台实施侵权假冒的违法案件，抓获犯罪嫌疑人 60 余名，涉案总金额高达 1 亿多元。

IT之家汇总案情细节如下（原文仅提到两个具体案例）：

去年年底，消费者李女士报案称，自己在某知名带货主播的短视频直播间内，买到了疑似假冒的某品牌防晒霜。该防晒霜价格低于市场价 1/5，包装简陋且有漏液情况，膏体颜色与正品有明显色差，涂在皮肤上略有痛感。经鉴定发现，其所购产品为假冒产品。最终，经侦支队锁定了一个以李某、林某二人为首，从事生产采购、平台上架、营销推广、销售运输的全链条制假售假团伙。目前，两名嫌疑人因涉嫌假冒注册商标罪已被依法刑事拘留，其余人员因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪已被依法采取刑事强制措施。

今年 3 月，有群众报案称某网店以明显低于市场价的价格对外出售某知名品牌羽毛球包，收到物品后发现细节与正品有明显出入。经品牌方鉴定，上述羽毛球包系假冒该品牌注册商品的产品，经侦支队随即成立专案组立案侦查。历时三个月，上海宝山警方在广东警方的大力配合下成功侦破一起制售假冒知名品牌羽毛球包案，抓获以李某为首的制售假犯罪团伙犯罪嫌疑人 10 余名，捣毁生产、仓储窝点 6 处，查获假冒知名品牌羽毛球包近 1 万个，半成品及配件 7 万余个，标签 5 万余枚，涉案金额 1000 余万元。团伙在明知所购包具系假冒品牌产品的情况下，通过直播引流方式提高售假店铺流量，以正品对半的价格通过电商平台销往全国。

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