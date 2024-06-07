智己 LS7 Max 上市：定位中大型智能旗舰 SUV，限时 29.98 万元起售

IT之家 6 月 7 日消息，智己中大型 SUV——LS7 今日推出一款新增车型 LS7 Max，其拥有高精度激光雷达 + 英伟达 Orin X 芯片、零重力座椅、后排座椅靠背角度调节、主驾智能电动门等配置，IT之家附售价信息：

LS7 Max Elite：指导价 33.98 万元，限时优惠价 29.98 万元

LS7 Max Lux：指导价 35.98 万元，限时优惠价 31.98 万元

该车支持全国范围内的高速高架 NOA 辅助驾驶，去高精地图的城市 NOA 智能辅助驾驶也将于年内在全国开通。此外，该车具备雨夜视野增强功能，具有更远的可显示距离，号称“极端天气无惧视野盲区”。

该车支持“一键 AI 代驾”，包括一键贴边、一键脱困、一键循迹、一键泊车等功能；配备“同级最大”前穹顶（视觉上前挡风与天幕连成一体），并配备三层镀银隔热技术，号称具有 99.99% 紫外线隔离率。

该车长 5049mm，宽 2002mm，高 1763mm，轴距 3060mm，具有 1435mm 后排腿部空间、1030mm 后排头部空间、133mm 后排膝部空间，右后座的“零重力座椅”角度可达 121°，副驾座椅能够单独收至仪表台下方，后排非“零重力”座椅椅背支持 12° 电动调节。

动力方面，该车最大功率 250kW，最大扭矩 475N・m，百公里加速 6.5 秒，CLTC 工况 705km 续航。

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