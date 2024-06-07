传音与腾讯合作，手机将搭载 GVoice 游戏语音技术

IT之家 6 月 7 日消息，近日，传音研发中心与腾讯游戏语音 GVoice 在上海传音研创园签署了技术创新合作协议，双方将在移动语音技术领域展开深入合作，通过技术共享与市场协同，为全球新兴市场游戏玩家提供语音交互体验。

据介绍，腾讯游戏语音 GVoice 是腾讯互娱研发效能部自研的语音解决方案，其人工智能驱动的新一代语音架构体系，拥有降噪、回声抑制等功能。

传音将在智能终端设备中搭载并运用腾讯游戏语音 GVoice 的娱乐功能与底层算法能力，为传音手机用户带来更高质量的游戏语音交互体验。

▲ 传音电竞手机 Infinix GT 20 Pro

双方还计划通过举办联创会的方式，围绕游戏科技的创新应用与发展，组织双方的产品与技术人员定期开展深度交流探讨。

近年来，传音聚焦新兴市场用户本地化场景需求，加强影像、颜值、基础体验、游戏、AI、充电等领域攻关。IT之家注意到，传音旗下手机品牌 Infinix 推出了 GT VERSE 游戏生态，包括电竞手机 GT 20 Pro、GTBOOK 笔记本电脑、真无线耳机、智能手表和冷却风扇等。

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