国产 ARJ21 飞机首飞中亚，开辟“空中丝路”新航道

IT之家 6 月 7 日消息，据中国商飞公司消息，由成都航空 ARJ21 飞机执飞的 EU2977 次航班，今日从新疆喀什徕宁国际机场飞往塔吉克斯坦胡占德机场，喀什至胡占德航线正式开航，标志着 ARJ21 飞机首条中亚航线开通。

喀什地处新疆西南部，是南疆的政治、经济、文化、交通中心，拥有“五口通八国、一路连欧亚”的特殊地缘优势，也是丝绸之路经济带核心区的节点城市和中巴经济走廊的起点城市。

胡占德是塔吉克斯坦第二大城市，中亚著名古城，与喀什同为古丝绸之路重镇。喀什往返胡占德航线的开通，将进一步促进喀什与胡占德两地经济、文化、旅游等领域的交流互通，支撑新疆建设丝绸之路经济带核心区，助力打造“空中丝绸之路”。

成都航空自去年 6 月在新疆开启规模化运营，一年多来，已在新疆以吐鲁番、伊宁、喀什为基地，投运 9 架 ARJ21 飞机，开通 43 条“环飞、串飞”航线，覆盖新疆 23 个机场，覆盖率达 92%。

IT之家注：ARJ21 新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机，座级 78-97 座，航程 2225-3700 公里，于 2014 年 12 月 30 日取得中国民航局型号合格证，2017 年 7 月 9 日取得中国民航局生产许可证。

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