工信部：1-4 月全国锂电池总产量超 282GWh 同比增长 17.5%

IT之家 6 月 7 日消息，工信部最新数据显示：2024 年 1-4 月，我国锂离子电池产业保持增长态势。1-4 月全国锂电池总产量超过 282GWh，同比增长 17.5%。

电池环节，1-4 月全国储能型锂电池产量超过 48GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约 120.4GWh。

受锂电池材料价格下调等影响，锂电池产品价格相应下降，1-4 月全国锂电池出口总额达 1242 亿元，同比下降 15%。

一阶材料环节，1-4 月全国正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到 73.5 万吨、53.5 万吨、49 亿平方米、32 万吨，同比增幅均在 15% 以上。

二阶材料环节，1-4 月全国碳酸锂、氢氧化锂产量为 17.1 万吨、10.4 万吨，电池级碳酸锂和氢氧化锂（微粉级）均价分别为 10.4 万元 / 吨和 9.8 万元 / 吨。

图源 Pexels

据中国汽车动力电池产业创新联盟，受新能源汽车的需求带动，4 月动力和其他电池产量环比同比双增长。

4 月，我国动力和其他电池合计产量为 78.2GWh，环比增长 3.2%，同比增长 60.0%；合计销量为 73.5GWh，环比增长 0.3%，同比增长 57%。IT之家附前十五名企业如下：

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