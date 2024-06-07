8 月 24 日发售，索尼第一方 5v5 射击游戏《Concord》上线 Steam 售 276 元起

IT之家 6 月 7 日消息，索尼在 5 月 31 日的“State of Play 2024 ”活动中公布了旗下 5v5 第一人称射击游戏《Concord》新预告，同时官宣本作将在北京时间 8 月 24 日发售，目前游戏已经上架 Steam 国区（点此访问），IT之家整理价格信息如下：

据介绍，游戏故事发生在火山口城，一群不务正业的人在这里执行一项任务 —— 收集一个被称为“Blue Budd”的机器人小家伙，然后离开这里。

索尼将《Concord》定位为一款“实时服务类”游戏，号称“官方将定期在游戏中首播新的电影小插曲，这些小插曲将进一步推动这些角色的故事发展，并推进正在进行的叙事弧线”，后续游戏还将更新更多角色、地图、模式、小故事等，玩家可以从 16 位拥有不同力量和能力的英雄中挑选自己喜欢的英雄，然后组成 5 人“FreeGunners”团队，在不同的科幻世界中完成任务。

加入北极星号

组建你的太空亡命之徒团队，与朋友们在线组队，在银河系进行激动人心的 5v5 PVP 模式对战。

《康科德》是一款为 PS5 和 PC 设计的全新团队第一人称射击游戏，你将有能力成为团队的关键人物。从北极星号船员中精心挑选你的个人自由枪手阵容 —— 亡命之徒、冒险家和雇佣兵。组队在太空荒野的壮丽世界中，与敌对团队展开各种 PVP 模式的对决。

组建你的团队

从强大的神秘主义者和高大的机器人，到熟练的枪手和善良的治疗者，北极星号船员的每位自由枪手都带有独特的技能、个性和能力，能够满足多种游戏风格。

创建你自己的自由枪手定制小队，带来不同角色类型的武器库，或者专注于你最喜欢的角色，掌握他们的游戏玩法并解锁独特的修改器、装饰品、背景故事等等 —— 你决定何时使用你的角色以及如何影响比赛。

每场比赛都是冒险

每场比赛都是一场新的冒险，你将与朋友们在线组队，迎战敌对自由枪手团队，在银河系中完成高风险任务的在线 PVP 模式。

在游戏过程中，通过完成任务板上的每日和每周挑战来获得进展，解锁自由枪手的新物品，并通过银河指南了解更多关于地区中的角色、世界和派系的信息。不论胜负，每场比赛都能带来有价值的进展。