首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

5152mm 车长 + 2.0T 发动机，一汽-大众揽境众享款车型上市售 26.19 万元起

2024/6/7 17:54:48 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 6 月 7 日消息，一汽-大众揽境众享款车型目前已经正式上市，系列车型主打“5152mm 车长 + 6 座 / 7 座同价双布局”，共包含 6 个版本，售价区间 26.19-36.19 万元，IT之家整理具体价格信息如下：

车型指导价格（首发价格）
330 TSI 精英新境 众享款26.19 万元
330 TSI 豪华佳境 众享款28.19 万元
380 TSI 四驱豪华佳境 Pro 众享款29.99 万元
380 TSI 四驱 R-Line 拓境 众享款29.99 万元
380 TSI 四驱旗舰胜境 众享款32.19 万元
530 TSI 四驱旗舰胜境 Pro 众享款36.19 万元

据介绍，“揽境众享款”实际上就是此前“揽境”车型的改名版本，整体设计延续现款车型，采用了大众家族式的经典风格，熏黑的中网与两侧大灯连接，横幅式镀铬饰条外饰。

内饰方面，大众揽境众享款采用了 12 英寸悬浮式中控显示屏，全液晶仪表盘以及三辐平底多功能方向盘，第二排配备老板座椅，支持多种按摩模式

规格方面，系列车型尺寸参数为 5152x2002x1795mm，轴距达到 2980mm，提供 6 座和 7 座两种同价座椅布局供选择，搭载 EA390 2.5T V6 发动机，最大马力 299Ps，最大功率 220 千瓦，最大扭矩 500 牛・米，零百加速官方测试数据成绩为 8.2 秒。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：一汽大众

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用