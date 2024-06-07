5152mm 车长 + 2.0T 发动机，一汽-大众揽境众享款车型上市售 26.19 万元起

IT之家 6 月 7 日消息，一汽-大众揽境众享款车型目前已经正式上市，系列车型主打“5152mm 车长 + 6 座 / 7 座同价双布局”，共包含 6 个版本，售价区间 26.19-36.19 万元，IT之家整理具体价格信息如下：

车型 指导价格（首发价格） 330 TSI 精英新境 众享款 26.19 万元 330 TSI 豪华佳境 众享款 28.19 万元 380 TSI 四驱豪华佳境 Pro 众享款 29.99 万元 380 TSI 四驱 R-Line 拓境 众享款 29.99 万元 380 TSI 四驱旗舰胜境 众享款 32.19 万元 530 TSI 四驱旗舰胜境 Pro 众享款 36.19 万元

据介绍，“揽境众享款”实际上就是此前“揽境”车型的改名版本，整体设计延续现款车型，采用了大众家族式的经典风格，熏黑的中网与两侧大灯连接，横幅式镀铬饰条外饰。

内饰方面，大众揽境众享款采用了 12 英寸悬浮式中控显示屏，全液晶仪表盘以及三辐平底多功能方向盘，第二排配备老板座椅，支持多种按摩模式。

规格方面，系列车型尺寸参数为 5152x2002x1795mm，轴距达到 2980mm，提供 6 座和 7 座两种同价座椅布局供选择，搭载 EA390 2.5T V6 发动机，最大马力 299Ps，最大功率 220 千瓦，最大扭矩 500 牛・米，零百加速官方测试数据成绩为 8.2 秒。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。