定位“豪华混动 MPV”，上汽大通大家 9 车型上市售 26.99 万元起

IT之家 6 月 7 日消息，在今天的上汽大通 MAXUS 发布会上，上汽大通大家 9 车型正式上市，该车定位“豪华混动 MPV”，共推出 6 款车型，IT之家整理价格信息如下：

车型 指导价格 长续航 草原版 26.99 万元 长续航 森林版 29.99 万元 长续航 高山版 33.99 万元 超长续航 草原版 27.99 万元 超长续航 森林版 30.99 万元 超长续航 高山版 34.99 万元

据介绍，大家 9 超混车型标配贯穿式 12.3 英寸三联屏，提供 6 座 / 7 座两种布局可选，第二排配备独立航空座椅，提供了 6.6kW V2L 外放电功能。新车还配备了 Nappa 真皮座椅、JBL 12 扬声器音响、麂皮内饰、前排电动座椅带通风加热按摩记忆功能、全景天窗、行车记录仪、64 色氛围灯、手机无线充电、智能驾驶辅助等豪华配置。

规格方面，大家 9 车型尺寸为 5270 x 2000 x 1848 mm，搭载了第三代 1.5T 超混专用发动机、专用 DHT 变速箱以及电池组构成的插混动力系统。其中长续航森林版配备了 24.7kWh 磷酸铁锂电池组，CLTC 工况下的纯电续航里程为 115km，WLTC 综合工况油耗为 1.44L / 100km；而超长续航森林版则配备了 39.7kWh 三元锂电池组，CLTC 工况下的纯电续航里程可达 225km，WLTC 综合工况油耗更是低至 0.97L / 100km。

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