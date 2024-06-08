9 月 4 日发行，《哈利・波特：魁地奇锦标赛》游戏新预告放出

IT之家 6 月 8 日消息，《哈利・波特：魁地奇锦标赛》游戏官宣 2024 年 9 月 4 日发行，除了在 PlayStation 5/4、Xbox Series S|X、Xbox One、任天堂 Switch 游戏主机上发行外，还会通过 Steam 和 Epic Games Store 登陆 PC 平台。

《哈利・波特：魁地奇锦标赛》游戏支持简体中文字幕，IT之家附上游戏介绍如下：

你的下一篇章即将起飞！无论是独自体验，还是与朋友和家人分享魔法，你将沉浸在魁地奇的迷人世界中。

实现你的魁地奇幻想

扮演天空中的经典位置之一 —— 追球手、找球手、守门员或击球手 —— 每一个都有自己独特的游戏风格。飞入传奇的魁地奇竞技场，一睹魔法世界中前所未见的区域地图。

多种玩法

生涯模式： 从“韦斯莱陋居”的后院，一路战斗到“魁地奇世界杯”的高光对决，你可以选择单人或与最多 3 名好友在线合作，成为冠军。

表演赛： 配置你的队伍、地图和难度，并于在线合作模式中选择单人或与最多 3 人的队伍进行比赛。

玩家对玩家：在与其他魁地奇球队的在线竞争比赛中，试试自己的能耐。

你的魁地奇，由你做主

自定义你的战术：升级并花费技能点，来为每个角色定制你的游戏风格。通过切换种类和升级不同的扫帚，来改变自己的飞行风格。

扮演你自己，或扮演《哈利・波特》中的标志性角色：装饰品自定义选项和经典角色设计，让你总能够表达自己的游戏个性。

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