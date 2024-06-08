《星际争霸 2》开发者新作，《Battle Aces》实机演示放出：欲打造成全民 RTS 游戏

IT之家 6 月 8 日消息，前《星际争霸 2》（StarCraft 2）游戏开发者 David Kim 在今天召开的 2024 夏季游戏节上，介绍了全新的即时战略（RTS）混合游戏《Battle Aces》，并放出了动画预告和实机演示。

《Battle Aces》游戏融合了传统的 RTS 游戏玩法和甲板建造元素，致力于“消除玩 RTS 所需的繁琐点击”，让玩家“只体验玩 RTS 游戏的乐趣部分”。

这款游戏定位是“面向所有玩家的 RTS 游戏”，由 Uncapped Games 和 Lightspeed Studios 联合推出，出自 David Kim 之手，他曾作为游戏平衡副设计师参与暴雪发行的《星际争霸 2》，之后担任高级游戏设计师，最后成为该游戏的多人游戏首席设计师。

David Kim 表示《Battle Aces》游戏即将开启封闭测试，IT之家附上游戏介绍如下：

欢迎来到这款以动作为主的快节奏即时战略游戏，在这里你将捍卫自己的基地、升级技术、攻打敌方核心、定制阵容、部署战略组合以杀出一条血路，并最终成为顶尖的无人机飞行员 —— 星战王牌！

公元 2651 年，人类已经称霸了太阳系，但其命运仍悬而未决。虽然人类取得了显著进步，但是太空的广阔阻碍了他们在太阳系之外的扩张。

现如今，传送技术的突破性进展颠覆了战争格局，从传统的人类作战变成了复杂的无人机作战。在这个新时代，被称为星战王牌的指挥型雇佣兵崭露头角，成为无人机作战之王。

作为该体系下备受追捧的资源，星战王牌引发了诸势力的激烈争夺，各势力都希望得到他们的效忠和力量以夺取领土，完成军事行动。

在最近的大灾变中，水星被秘密地摧毁，人们围绕生存问题和争议地盘展开了激烈争夺。社会遭到毁灭性打击，原就根深蒂固的紧张关系现已升级为全面冲突。大战已拉开序幕，胜者将左右人类文明的未来。

作为星战王牌，你将开展激烈的 1v1 或 2v2 决斗，征服整个太阳系。你需要在比赛前精心策划单位阵容，在战场上亲自指挥你的军队，利用战术头脑击败敌人。谁都能发动战争，但获胜的只有星战王牌。

2024 夏日游戏节专题

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