2025 年发行，《怪物猎人：荒野》游戏新预告放出：新“沙海龙”怪物亮相

IT之家 6 月 8 日消息，在今天召开的 2024 夏日游戏节上，卡普空公司分享了《怪物猎人：荒野》（Monster Hunter Wilds）的第二支游戏预告，进一步揭示了游戏剧情。

在新的宣传片中，大家可以看到栖息于“天堑沙原”的新海龙种怪物“沙海龙”，可在沙中轻快地移动，使用体内分泌的粘液进行攻击。特征是用柔软弯曲的身体形成流沙，并以此为陷阱等待猎物。

IT之家 5 月 31 日报道，卡普空在 State of Play 2024 活动中，公布了该游戏的首支游戏预告，而今天放出的新预告揭示了一些新的游戏玩法，并出现了调查员阿尔玛（Alma）和铁匠成员杰玛（Gemma）。

杰玛是一位金发碧眼的铁匠，在游戏中负责为玩家打造和升级装备武器，该角色上线之后引发了不少玩家的关注和兴趣，甚至有玩家表示就冲着该角色玩《怪物猎人：荒野》，许多粉丝还公开称之为“老婆”。

不过最离谱的要数《怪物猎人：荒野》的 Steam 页面，拜杰玛热度所赐，游戏目前已经被玩家打上了“恋爱模拟”标签。

2024 夏日游戏节专题

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