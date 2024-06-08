820/1998 元的《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版今日 10 时开启预约：限量 20000/10000 套

IT之家 6 月 8 日消息，《黑神话：悟空》实体收藏版、实体豪华版现已在电商平台上架，即将于今天上午 10 时开启首批预约（9 月 21 日之前发货），6 月 11 日开启第二波预约（10 月 8 日之前发货）。
IT之家提醒：实体豪华版限量 20000 套，实体收藏版限量 10000 套。
《黑神话：悟空》PC 实体豪华版包含收藏铁盒和 WeGame 豪华版游戏激活码、紧箍（1:1 尺寸黄铜材质，约 210g）、风铎项链 & 雷榍戒指 & 金乌徽章（白铜材质）三件套、【乱蟠桃】画卷和明信片等。
《黑神话：悟空》实体收藏版售价 1998 元，限量 10000 套，在上述内容基础上，将紧箍替换为了 40cm 主角模型【直面天命】，将【乱蟠桃】画卷替换为【受心经】画卷。
游戏配置需求方面，《黑神话：悟空》推荐配置（高画质 1080p）i7-9700 / Ryzen5 5500 + RTX 2060 / RX5700XT；RTX 4070 / RX 7800XT 即可享受 4K 超高画质，磁盘空间则需要 130GB。
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