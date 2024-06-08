毛发切割主刷：小米米家全能扫拖机器人 M30 S 京东 2487 元 3 期免息

小米米家全能扫拖机器人 M30 S 开售于 4 月 17 日，采用创新伸缩式机械臂、毛发切割主刷，建议零售价 3699 元。

京东 618 大促期间，现在支付 100 元定金，活动价 2999 元：

领取 300 元（点此领取）；

PLUS 会员可购 40 元家居券：点此购券；

领取 20 元补贴券：点此领取

PLUS 会员立减 12 元；

以旧换新可补贴 120 元；

晒单返 20 元京豆；

到手价为 2999-300-40-20-12-120-20= 2487 元起，支持白条 3 期免息：

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

据IT之家了解，小米 M30S 采用创新机械臂，沿边清洁覆盖率高达 99%；创新切割毛发主刷，边扫边割，高效切毛防缠绕；7300Pa 超强风机，可应对地板缝隙、地毯深处等不易打扫的清洁盲区；仿生加压恒湿擦地，模拟人手加压擦地方式，配合主机内置水箱，清洁时保持拖布恒湿状态。

基站方面，该产品支持最高 60℃热水清洗拖布，最快 2 小时热风烘干，无需手洗、免晾晒，防霉、防异味。此外，该产品还采用双风道自动集尘，最快 10 秒收集垃圾至集尘袋内，最长 75 天扔一次尘袋，采用 99% 抑菌的抗菌尘袋；配备 4L 超大容量清水箱、污水箱。

智能化方面，该产品搭载 S-Cross 广域结构光避障系统，110° 超广角感知低矮障碍物；采用行业前沿的激光导航技术，360° 扫描室内环境，快速构建居家户型，AI 托管式智能扫拖。此外，用户还可通过米家 App、小爱同学进行远程控制。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】