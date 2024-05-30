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首发价 3699 元：小米全能扫拖机器人 M30 Pro 京东 2965 元 3 期免息

2024/5/30 8:55:02 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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小米 米家全能扫拖机器人 M30 Pro 发售于 2023 年 11 月份，官方定价 4699 元，首发价 3699 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 2965 元 + 3 期免息：

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* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

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据介绍，这款扫拖机器人创新采用“毛发切割”基座，配备高强度不锈钢切割模组。机器人完成清洁任务回到基座后，60 转 / 分钟旋转 + 左右往复移动切割，高效切断缠绕在滚刷上的毛发，同时超强挡吸力将碎发吸入尘盒内。

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该产品支持最高 60℃热水清洗拖布，更易溶解酱汁等顽固污渍；最快 2 小时热风烘干，无需手洗、免晾晒；支持双风道自动集尘技术，最长 75 天扔一次尘袋。

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它还标配 4L 超大容量清水箱、污水箱，号称“240m² 大户型也能一次清洁”，并支持选配自动上下水装置

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IT之家注意到，米家全能扫拖机器人 M30 Pro 还支持“人眼级 AI 物体识别”，可识别拖鞋、袜子、体重秤等 55 种物体；升级 AI 脏污识别算法，实时识别地面多种颗粒脏污，智能复扫；配备 LED 夜视补光灯，根据环境光线智能亮灯或熄灯；采用 LDS 激光导航，支持 360° 全屋扫描、快速建图，配备 7000Pa 风机；智能识别地毯，拖布自动抬升并自动提升吸力挡位。

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该产品还支持米家 App 和小爱语音控制，支持远程开启清扫任务，支持预约清扫、禁区设置等定制化功能。通过米家 App，该产品可与门锁、空气净化器等小米智能设备联动，离家自动开始清扫。

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关键词：扫拖机器人小米

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