内置中枢网关 + 全 2.5G 口：小米路由器 BE6500 Pro 京东 504 元再降价

小米路由器 BE6500 Pro 发售于 2023 年 10 月，搭配 1GB 大内存，采用全 2.5G 网口，号称可稳定接入 715 台设备，发售价为 699 元。

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IT之家整理小米路由器 BE6500 Pro 规格如下：

小米路由器 BE6500 Pro 支持 5G 频段 4x4 160MHz 大频宽，双频 4K QAM 高阶调制技术，传输速率可达 6500 Mbps。

配置方面，小米路由器 BE6500 Pro 搭载高通 4 核 A53 1.5GHz CPU，算力高达 13800DMips，搭配 1GB 大内存；采用全 2.5G 网口，支持双 WAN、LAN 口聚合，速度可达 5Gbps。

小米路由器 BE6500 Pro 内置 6 根隐藏式全向高增益天线，专业科学布局，避免天线摆放不合理影响信号；支持 LDPC 纠错算法，让信号覆盖更广，传输性能更强悍；还支持 Beamforming、IPv6、BSS Coloring、WPA3、双频合一。

小米路由器 BE6500 Pro 内置中枢网关，为全屋智能带来更快、更稳、更便捷的连接体验。

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