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联想 YOGA Book 9i AI 元启双屏翻转本国内首销：Ultra 7 处理器 + 2.8K OLED 触控屏，17999 元

2024/6/8 11:11:41 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 6 月 8 日消息，联想 YOGA Book 9i AI 元启双屏翻转本今日开启国内首销，搭载酷睿 Ultra 7 处理器与 2.8K OLED 双屏，售价 17999 元

据介绍，这款新品采用 CNC 工艺搭配优质航空铝材一体成型，提供雾海蓝配色，支持 360° 转轴。双 13.3 英寸组合出 18 英寸便携 OLED 大屏，分辨率为 2880 x 1800，亮度 400 尼特，覆盖 100% DCI-P3 色域，支持触控笔输入。

硬件上，新品搭载内置 NPU 的酷睿 Ultra 7 155U 处理器，板载 32GB LPDDR5x 内存，预装 1TB PCIe 4.0 固态硬盘。此外，该产品还标配蓝牙磁吸双模键盘、无线鼠标、4096 级压感触控笔、蝶式支架四组外设等配置。

此外，该产品搭载由天禧大模型驱动的联想小天 AI 智能体，支持 AI 画师、AI PPT、文档总结、AI 识图、会议纪要、AI 换机等功能。

IT之家汇总联想 YOGA Book 9i 2024 双屏翻转本配置如下：

  • CPU：酷睿 Ultra 7 155U（2P + 8E + 2LPE）

  • 内存：32GB LPDDR5x-7467

  • 硬盘：1TB PCIe 4.0 x4 M.2 2242 SSD

  • 屏幕：双 13.3 英寸 2880 x 1800 60Hz OLED 屏幕，亮度 400 尼特，OGM 触控，带触控笔支持

  • 相机：5MP 带红外人脸识别

  • 接口：3x 雷电 4

  • 电池：80Wh，65W 电源适配器

  • 重量：1.34kg 起

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关键词：笔记本联想 YOGA Book 9i

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