双伸缩机械臂：石头 P10S Pro 扫拖机器人 3543 元 3 期免息 + 送配件

石头 P10S Pro 扫拖机器人 发售于今年 2 月份，搭载自维护双螺旋清扫系统、双伸缩机械臂及动态热水洗布，水箱版首发价 3999 元。

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扫拖机器人边角清洁是家庭清洁普遍存在的难题，石头 P10S Pro 搭载双伸缩机械臂，贴边拖地时动态伸出机械臂，边角拖地覆盖率号称提升 98.8%。同时，转角或避障时智能动态缩回，智能识别墙角，边刷伸出清扫墙角，解决传统边刷墙角清扫不到位的难题，号称边角清扫覆盖率 100%。

石头 P10S Pro 搭载的自维护双螺旋清扫系统，通过双刷对向内卷，配合 11000Pa 吸力，吸铲同时进行，达到吸卷切的效果，减少漏扫的可能，自动毛发切割，减少维护频率，号称对地毯场景、宠物家庭场景更加友好。

石头 P10S Pro 还搭配动态高温复洗功能，3 挡可调节温度，最高可达到 60° 洗布，在算法的加持下，它可以对洗布时间和水量进行检测，针对不同的场景、清洁情况进行智能管控，可达 99.7% 除菌率。

石头 P10S Pro 支持智能动态集尘，2.7L 的尘袋配置，智能上下水超 mini 基站自然嵌入家居设计，自动补水、自动烘干以及可拆卸式清洗盘。

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