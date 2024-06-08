高德地图独家功能升级：车道级安全预警新增“前方有车辆急刹”、“无灯路口有来车”等

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IT之家 6 月 8 日消息，高德地图今日宣布带来独家功能升级，车道级安全预警功能覆盖了 10 大安全风险较高的行车场景。
IT之家汇总如下：
前方有车辆急刹：当道路上有车辆出现急刹行为的时候，可在第一时间通知其后方用户注意，预防因急刹产生的追尾事故，提升行车安全。
无灯路口有来车：实时监测路口盲区来车情况，精准预知货车、快速车的会车风险。
前方弯道有来车：当遇到弯道盲区对向来车的时候，可预测弯道盲区会车风险，提前通知双方车辆注意，提升行车安全。
货车前方有来车：实时监测前车与盲区来车情况，精准预知超车风险为用户的出行安全保驾护航。
后方有快速来车
前方慢速车
汇出口来车
汇入口来车
夜间货车提醒
后方有快速货车
值得一提的是，用户需要升级至高德地图最新版体验车道级导航。无需设置，开启导航后可自动进入车道级导航。
此外，高德地图还支持播报模式切换为智能模式或详细模式，可实时接收车道级安全预警提醒。
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