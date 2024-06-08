高德地图独家功能升级：车道级安全预警新增“前方有车辆急刹”、“无灯路口有来车”等

IT之家 6 月 8 日消息，高德地图今日宣布带来独家功能升级，车道级安全预警功能覆盖了 10 大安全风险较高的行车场景。

IT之家汇总如下：

前方有车辆急刹：当道路上有车辆出现急刹行为的时候，可在第一时间通知其后方用户注意，预防因急刹产生的追尾事故，提升行车安全。

无灯路口有来车：实时监测路口盲区来车情况，精准预知货车、快速车的会车风险。

前方弯道有来车：当遇到弯道盲区对向来车的时候，可预测弯道盲区会车风险，提前通知双方车辆注意，提升行车安全。

货车前方有来车：实时监测前车与盲区来车情况，精准预知超车风险为用户的出行安全保驾护航。

后方有快速来车

前方慢速车

汇出口来车

汇入口来车

夜间货车提醒