首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 软件之家>软件快报

高德地图独家功能升级：车道级安全预警新增“前方有车辆急刹”、“无灯路口有来车”等

2024/6/8 13:53:56 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 SP_CE 的线索投递！

IT之家 6 月 8 日消息，高德地图今日宣布带来独家功能升级，车道级安全预警功能覆盖了 10 大安全风险较高的行车场景。

▲ 官方演示截图，

IT之家汇总如下：

  • 前方有车辆急刹：当道路上有车辆出现急刹行为的时候，可在第一时间通知其后方用户注意，预防因急刹产生的追尾事故，提升行车安全。

  • 无灯路口有来车：实时监测路口盲区来车情况，精准预知货车、快速车的会车风险。

  • 前方弯道有来车：当遇到弯道盲区对向来车的时候，可预测弯道盲区会车风险，提前通知双方车辆注意，提升行车安全。

  • 货车前方有来车：实时监测前车与盲区来车情况，精准预知超车风险为用户的出行安全保驾护航。

  • 后方有快速来车

  • 前方慢速车

  • 汇出口来车

  • 汇入口来车

  • 夜间货车提醒

  • 后方有快速货车

值得一提的是，用户需要升级至高德地图最新版体验车道级导航。无需设置，开启导航后可自动进入车道级导航。

此外，高德地图还支持播报模式切换为智能模式或详细模式，可实时接收车道级安全预警提醒。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：高德地图

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用