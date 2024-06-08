美光“秀肌肉”：光线追踪游戏测试 GDDR7 显存性能是 GDDR6 的 3.1 倍

IT之家 6 月 8 日消息，美光公司本月初宣布已开始出样新一代 GDDR7 显存，速度为 32 Gbps，显存带宽 1.5TB / sec，相比较 GDDR6 提高了 60%，具有业界最高的位元密度（bit density）。

美光公司公布了新的幻灯片细节，公布了 GDDR7 显存的更多细节。美光表示在 1080P、1440P 和 4K 三种常见游戏分辨率下，搭载 GDDR7 显存的显卡在进行光线追踪和光栅化渲染时，每秒帧数将提高 30% 以上。

美光在幻灯片内容中表示，在 4K Ultra 分辨率预设光线追踪场景（IT之家注：幻灯片中并未注明具体测试游戏名称）下，GDDR7 显存芯片的性能是 GDDR6 的 3.1 倍，是 GDDR6X 的 1.5 倍。

根据幻灯内容，在光线追踪下，1080p Ultra 预设下 GDDR7 显存游戏帧率是 GDDR6 的 2.3 倍，4K Ultra 预设下，GDDR7 是 GDDR6 的 3.1 倍。

在光栅化渲染方面，1080P Ultra 预设下 GDDR7 显存游戏帧率是 GDDR6 的 1.2 倍，4K Ultra 预设下，GDDR7 是 GDDR6 的 1.7 倍。

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