因存在火灾隐患，安克召回 321 移动电源

IT之家 6 月 9 日消息，安克（Anker）宣布召回其部分型号移动电源，原因是该型号产品存在火灾隐患。此次召回的产品为安克 321 移动电源（PowerCore 5K，型号 A1112）。

据安克公司称，此次召回仅涉及 2023 年 3 月后生产的少量安克 321 移动电源，由于制造缺陷可能导致锂电池过热，引发融化、冒烟甚至起火等安全事故。为谨慎起见，安克公司决定将所有该型号产品召回。

消费者可以检查移动电源底部的白色标签，查看是否存在“安克 321 移动电源 (PowerCore 5K, 黑)，型号：A1112” 字样。如果你的移动电源与此型号匹配，安克公司强烈建议你立即停止使用该产品。

可以通过安克公司提供的表格进行登记，填写序列号等信息，即可获得安克公司提供的免费替换款安克 533 移动电源。为加快处理速度，安克建议在填写表格前准备好购买凭证。

安克公司还提醒用户，请勿将废弃电池扔进垃圾桶或回收站，以免造成环境污染或引发火灾。安克公司在官网提供了负责任处理废旧电池的指引，针对不同国家和地区提供了相应的处理方式。

IT之家注意到，这并非安克公司近期发起的唯一一次召回事件。去年，安克公司还曾因一起马里兰州的房屋火灾而召回了安克 535 移动电源。

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