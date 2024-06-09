一个金属云 + 钛雨的世界：最亮的系外行星

究竟是岩质行星亮，还是气态行星更亮？无论是从视星等还是反照率（Bond albedo）来说，太阳系里最亮的当然要数地球的邻居 —— 金星。作为一颗行星，在我们的视野中，金星远比那些恒星还要亮，绝对算得上是“夜空中最亮的星”。虽然太阳系中最亮的行星是一颗岩质行星，但是太阳系外就不一定了。你能想象一个布满金属蒸汽云，周围下着“钛雨”的世界是什么样吗？

“床前明月光，疑似地上霜”。我们知道，月光虽然叫月光，但这个光并不是月球本身发出的，而是反射的太阳光。同理，行星也是一样。虽然月亮看上去很亮，但很大原因是它距离我们太近，而不是它的反光能力有多强。月球的反照率其实非常低，只有 10% 左右。

太阳系八大行星里反射能力最弱的，要数是和月球一样也是缺少大气层的水星，反照率还不到 9%。其他行星但凡有点大气层，反射能力都不算太差。像地球，它的反照率和那些气态行星差不多，都在 30% 左右。木星稍大一些，有 50%。但是反照率最高的还得说是金星，仰仗着浓厚的大气层以及独有的硫酸云，金星的反照率能够达到 76%！所以可以说，金星是除太阳和月亮外天上最亮的天体。

对于行星来说，要想成为“最靓的仔”，除了外表光鲜（反照率高）以外，还必须得和恒星走得足够近。比如说金星，它不仅在反照率上碾压所有竞争对手，同时它和太阳的关系也处得十分火热，距离太阳只有 0.72 个天文单位（地球到太阳的 3/4），仅次于水星。所以太阳系外最亮的行星，它肯定距离宿主恒星也很近。

2019 年，天文学家在距离我们 264 光年的恒星 LTT 9779（TOI-193）旁边，发现了一颗罕见的行星 ——LTT 9779 b（TOI-193 b）。通过凌日法分析，这颗行星十分明亮，反照率达到了 80%，比金星还高。而且果不其然，它距离宿主恒星非常近，只有金星到太阳的 1/42（0.017 个天文单位）。离光源这么近，反射能力还这么强，可想而知它得有多亮。

这颗行星是一颗 29 倍地球质量、4.6 倍地球半径的气态行星。鉴于这个个头和密度，它被划分为类海王星天体。该天体之所以说罕见，不是因为它的反照率高，也不是因为它是类海王星天体（已确认系外行星里 1/3 都是这种类海王星天体）。说它罕见是因为：作为一颗类海王星天体它距离宿主恒星太近了，根本不应该出现在这里！

通常情况下，在恒星旁边“贴脸飞行”的行星，要么是个头巨大的气态巨行星（比如“热木星”），要么是和地球差不多大的岩质行星。因为如果你不是前者那样的“肉盾”，那么你必将在很短时间内（比如 1 亿年里）就被恒星“吃干扒净”，最终只剩下个小小的固态核心。

尤其在面对年轻恒星时更是如此。比如这颗行星的宿主恒星（LTT 9779），它的个头和太阳差不多（80%），也是颗 G 型主序星。但是相较于太阳这个稳重的 46 亿岁的“中年大叔”来说，这颗恒星还只是个不到 20 亿岁的“年轻小伙”。当面对一颗辐射非常强的年轻恒星时，任何海王星大小的行星，想靠自身引力锁住外层大气几乎不太可能。它的氢和氦理应会被扒得一干二净，只剩下个裸露的岩质核心才对。

直接看这幅行星半径与轨道周期关系图，它的纵坐标是行星半径（单位：地球半径），横坐标是轨道周期（单位：天）。可以看出，在十分接近恒星（轨道周期极短）的地方，那里基本都是些 1~2 倍地球半径的行星；当距离稍远一点，大个子的气态巨行星也可以稳定存在；而介于中间的类海王星天体，它们主要集中在更远的地方。在图中的三角区域内，很少发现类海王星天体，因此这个区域也被称为“海王星沙漠”。

然而今天说的这颗行星（也就是图中那个五角星），它便是“海王星沙漠”中为数不多的典型个例。因为距离恒星非常近，它的公转轨道非常小，绕恒星一圈只需 0.8 天，也就是说它上面的“一年”仅有 19 个小时。

离恒星这么近，这颗行星的表面温度一定低不了。没错，它的平衡温度将近 2000K，已经快赶上红矮星的表面温度了，所以它也被称为“超热海王星（Ultra-hot Neptune）”。那么问题来了：在如此极端的高温下，一个以氢氦为主的小个子气态行星，它是怎么保住自己的大气层的呢？

有科学家猜测，这颗行星原本可能是颗木星大小的巨行星，后来它的大量物质被恒星剥离，于是只剩下了现在海王星大小的身躯。但是仅凭恒星风和高温烘烤（光蒸发），一个巨行星很难在短时间内流失这么多质量。所以这颗行星可能还经历了其他物质外流方式，比如洛希瓣溢出（Roche Lobe Overflow，RLO）。

这里的洛希瓣溢出，主要指的就是当气态巨行星过于靠近恒星时（比如进入了恒星的洛希极限内），在恒星的潮汐力作用下，行星的外层气体膨胀到超出了行星自身的洛希瓣，从而导致行星物质大量流失的现象。

如今这颗行星或许就是在恒星辐射导致的蒸发，以及潮汐力导致的洛希瓣溢出这两者的双重作用下，正在迈向巨行星向岩质行星转变的过程。只是这个过程为什么会这么慢，人们一直想不通。

2023 年 10 月，一篇发表于《皇家天文学月报》上的文章中，研究人员通过 XMM-Newton 空间望远镜观察了这颗行星宿主恒星的 X 射线情况。他们发现，这颗恒星实际上比我们预想的要“温柔”得多。它不仅有着异常缓慢的自转，同时它释放出的 X 射线也远没有想象的那么强，强度只有“同龄人”的 1/15。好嘛，本以为是个精神小伙，没想到竟是个柔弱书生。微弱的恒星辐射或许就是这颗行星能够保持住大气的原因之一。

那现在的问题是：作为一颗热海王星，它那 80% 的超高反照率该如何解释？太阳系里的气态行星，最多也只有木星那样 50% 的反照率。能具有这么高的反射能力，这颗行星一定有它的过人之处，它的大气层中说不定隐藏着什么秘密。

好在该行星离我们不算太远（只有 264 光年），借助具有红外能力的空间望远镜，我们可以通过透射光谱来看看它的大气中到底有些什么。

天文学家借助斯皮策、哈勃、韦伯这些望远镜，先后对这颗行星的大气进行了观测。果不其然，除了意料之中以氢氦为主的成分外，这里的大气具有异常高的金属含量，金属丰度是太阳的几百倍！通过仔细分析光谱后人们发现，这里大气中的云竟然是由硅酸盐组成的。

（* 天文学上一般把除氢、氦以外的元素统称为金属元素）

硅酸盐说白了就是石头、沙子、玻璃这种东西，像地球这样的岩质行星基本就是由硅酸盐构成的。根据具体成分不同，硅酸盐的沸点一般在两千多度（玻璃的话甚至只要一千多度）。考虑到这颗行星将近 2000 度的平衡温度，它上面有砂石的话还真能被蒸发。然而这还没完，除了这些硅酸盐外，科学家发现这些云中还含有金属钛。也就是说，这颗行星的表面竟然笼罩着一层“钛砂云”，难怪反射能力那么强，合着整个星球就是一面大镜子。

我们可以想象下这里的环境：天上挂着一个硕大的火球，周围是一团团的金属蒸汽。当到了温度稍低的地方，这些厚重的金属云会凝结成“雨滴”落下。随后，这些液态金属再次被高温蒸发，如此反复。

好了，总结一下：为什么这颗行星可以出现在海王星沙漠？

1、虽然它距离恒星很近，但它的宿主恒星 X 射线非常弱，恒星风并不强烈；

2、这颗行星大气的金属含量很高，这使得它的整个大气层变得非常沉重，很难被吹走；

3、金属云层导致的高反照率可以抵挡大部分的恒星辐射，这也使得行星免于被过度烘烤。

这些原因目前看起来还算合理，但是关于这颗超热海王星的谜团只能算是被初步解开。未来 JWST 可能还会对它进行更为详细的观测，希望届时能有更多的证据来帮助解开谜团。

本文来自微信公众号：Linvo 说宇宙 （ID：linvo001），作者：Linvo

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