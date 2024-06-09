中亚首座 3D 打印房屋主体结构 5 天建成：可抗 7 级地震，成本仅 2 万欧元

IT之家 6 月 9 日消息，据 New Atlas 报道，哈萨克斯坦阿拉木图市成功建造了中亚首栋 3D 打印房屋，其主体结构仅用了 5 天就打印完成，整个房屋建设耗时两个月。

由 BM Partners 公司设计建造的这栋房屋能够承受里氏 7 级地震，为达到抗震标准，房屋使用了超高强度混凝土，这种材料通常用于建造摩天大楼和桥梁等大型建筑。

这栋尚未命名的房屋占地面积约 100 平方米，能够承受该地区极端温差考验，墙体还采用了膨胀聚苯乙烯混凝土作为隔热材料。

这座突破性的房屋由 BM Partners 公司设计建造，打印设备则是来自 COBOD 公司的 BOD2 3D 打印机，这台打印机也曾建造了欧洲最大的数据中心。

3D 打印房屋的概念已经存在多年，但直到最近技术才足够成熟，成为一种实用的解决方案。这项技术有望通过降低建造成本和提高建造效率的方式彻底改变建筑行业。在传统施工方法过于昂贵或耗时的地方，3D 打印房屋尤其具有优势。

为实现抗震性能，BM Partners 公司为房屋主体结构使用了特殊的超强混凝土混合料，其抗压强度接近 60 兆帕，远高于哈萨克斯坦普遍使用的砖石材料的 7-10 兆帕。

这种混合料由哈萨克斯坦当地水泥、沙子和砾石制成，并添加了由 COBOD International 和 Cemex 共同研发的 D.fab 掺合料。据 COBOD 介绍，这种掺合料可以根据不同地区的需求定制混凝土配比。

哈萨克斯坦的气候非常极端，气温范围从-57 摄氏度到 + 49 摄氏度。为了适应这种环境，建筑物墙壁使用了膨胀聚苯乙烯混凝土作为隔热材料，从而改善房屋的保温和隔音性能。

墙壁完工后，工人上门安装了窗户、门和其他必需品，包括家具。整个项目，从最初的打印机设置到完成家具的安装，仅用了两个月的时间。

房屋采用简单布局，拥有大面积窗户和宽敞的客厅。这栋建筑将用作展示 3D 打印建筑能力的样板间。

这栋房屋的建造成本相当于约 20500 欧元（IT之家备注：当前约 16.1 万元人民币），远低于哈萨克斯坦当地的平均水平。

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