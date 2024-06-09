赠微软 Microsoft 365：苹果 MacBook Air 15 寸京东 7279 元限时购

苹果 15 英寸 MacBook Air 笔记本 2023 年 6 月 13 日发售，国行版本 10,499 元起。

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同为 M2 与 8+256G 配置的 13 寸 iPad Air 现售 7299 元（点此查看），如果加购妙控键盘则需 10098 元。

本次 15 寸 MacBook Air 仅需 7279 元，加赠微软 Microsoft 365 6 个月。

15 英寸 MacBook Air 搭载 M2 芯片，配备宽大的 15.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏、搭载性能卓越的 M2 处理器、提供长达 18 小时的电池续航，并采用静音无风扇设计，还引入全新 6 扬声器音响系统，带来沉浸式空间音频聆听体验，提供 1080p FaceTime 高清摄像头、MagSafe 充电端口。

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