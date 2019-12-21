苹果MacBook屏幕涂层维修计划仍有效，但不包括2013-2014款产品

IT之家12月21日消息 苹果公司在本周分发给苹果授权服务提供商的一份内部备忘录中表示，在受影响的笔记本电脑的原始购买日期后的四年内，苹果将继续向符合条件的有防反射涂层问题的MacBook和MacBook Pro机型提供免费显示器维修服务。

仍符合维修计划的型号：

MacBook Pro（13英寸，2015年初）

MacBook Pro（15英寸，2015年中）

MacBook Pro（13英寸，2016年）

MacBook Pro（15英寸，2016年）

MacBook Pro（13英寸，2017年）

MacBook Pro（15英寸，2017年）

MacBook（12寸，2015年初）

MacBook（12寸，2016年初）

MacBook（12寸，2017年初）

值得注意的是苹果目前尚未将2018年或更晚发布的MacBook Pro或MacBook Air型号添加到列表中。

苹果在备忘录中补充说，2014年及更早发行的MacBook Pro型号不再符合该计划的资格。这些产品大多数已经超过了维修计划的四年保修期，但是也许有些是在以后的某个日期由转售商出售的，直到现在仍然符合维修计划要求。

在某些MacBook和MacBook Pro用户遇到抗反射涂层在视网膜显示屏上磨损或分层的问题后，苹果于2015年10月开始了这项维修计划。苹果公司从未将修复程序发布到其网站上，而是选择更安静地处理此事。

多年来，出现这些问题的客户甚至组件一个拥有超过17,000名成员的Facebook团体以及一个所谓的“Staingate”网站以共享MacBook产品受影响的照片。针对此问题，苹果在其内部服务指南中指出，与该问题相关的已经超出保修期成本的客户可获得退款，可通过与Apple支持联系来发起退款。

受影响的客户可以通过选择Mac→Mac笔记本→硬件问题→显示问题，在Apple商店或Apple支持网站上的Apple授权服务提供商处安排会面。苹果建议技术人员为客户提供3-5个工作日的资料备份时间。