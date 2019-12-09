PC本该在十年前消亡，现在这一切或许正在发生

IT之家12月9日消息 据外媒报道，在2010年1月27日苹果创始人史蒂夫·乔布斯正式发布iPad。从此以后就不断有人认为，到2020年传统个人计算机将会“灭绝”。

美国有线电视新闻网（CNN Money）还曾以图表的形式宣布了台式机的“死讯”，《福布斯》曾在2013年4月表示“PC的消亡并未被夸大”，直到2017年The Inquirer才反其道而行说出了那句“PC未死，市场正在变得稳定”。从目前来看，PC的生命力还是相当顽强的。

随着时代的变化，消费者的需求也在不断变化：消费者更愿意花钱去买一台功能齐全的PC而不是一台上网本，同时随着移动智能设备的发展，随之涌现的大屏智能机已开始承担起部分传统PC的任务。因此目前笔记本电脑厂商也将目光逐渐转向商用和游戏玩家领域。

外观方面，在过去几年里台式机的外形没有太大变化，不过笔记本电脑的外观却有了很大变化：比如扩展端口齐全的Alienware笔记本，但也有类似于苹果2019款MacBook Air这样十分轻薄的笔记本。而苹果MacBook Air所采用的轻薄设计也让越来越多的厂商逐步跟进，而笔记本厚度的降低势必让一些常用端口消失：比如光驱及有线以太网端口。触屏和变形本也已逐步发展起来，微软于2010年推出首款 Windows 7触屏PC，不过之后其优势很快便被苹果 iPad平板所取代。

除了外形变化外，笔记本电脑的内部也在发生变化：固态存储（SSD）逐步取代传统机械硬盘（HDD）；电池续航方面也有长足进步，5-6小时的续航放在2010年来看绝对是十分优秀的，不过在厂商对电脑内部搭载的CPU、芯片组乃至于软件等层面的调教下，现在的笔记本电脑的电池续航已实现翻倍增长。

网络及软件方面：随着云服务的发展许多软件都受到各种云的影响，用户也由于云服务的发展享受到更多的便利性。同时速度更快的无线网络已经无处不在，这也直接促成了盒装软件的消亡。随着ARM设备和5G网络的发展，笔记本电脑的未来也将变得更加难以估量。

也许不是PC的命运，而是苹果的命运逐渐发生改变：苹果从定义了一系列笔记本的突破性产品MacBook Air开始逐渐将眼光投向其他方面，现在的MacBook系列产品中，硬件不堪重负，键盘有缺陷，操作系统有故障。

也许不是PC十年前就死了，而是Mac。因此10年后的PC可能会在外观上出现较大的变化，毕竟外观不会像各类端口一样被取代。